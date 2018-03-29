|Microsoft вводит запрет на ругань матом
|29.03.2018 01:17
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Компания вводит запрет на ругательства матом. Данное требование вступит в силу 1 мая 2018 года. Об этом пишет со ссылкой на .
Согласно новому правилу пользователь сможет потерять право доступа к своим учетным записям вместе со всеми программами в случае использования ненормативной лексики и "агрессивных выпадов и угроз".
Таким образом, употребление мата будет запрещено во всех программах. Однако не уточняется, какие именно слова будут считаться оскорбительными.
Кроме того сообщается, что компания оставит за собой право закрыть доступ нарушителю к службам, или удалить его учетные записи. В то же время сотрудники компании имеют право просматривать личную переписку, а также личные данные нарушителя.
Ранее сообщалось, что компания корпорацию .
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