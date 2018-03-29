Внефракционный нардеп Надежда Савченко снялась в политическом ролике, в котором снято ее переодевание с вышиванки в военную форму. Видео было размещено 28 марта на странице политика в Facebook. Савченко, которая сейчас находится под арестом по делу о попытке устроить теракт в центре Киева, выступает за изменение политической системы и анонсирует свое участие в президентских выборах. "Придет время – я стану кандидатом в президенты Украины, но ваше решение мне нужно уже Савченко находится под арестом Фото: ЕРА 22 марта парламент Украины лишил нардепа неприкосновенности и дал дозволение на ее задержание и арест. Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права на залог. Выборы президента Украины должны пройти в 2019 году.видео Видео: Надія Савченко / Facebook Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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