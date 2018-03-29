Внефракционный нардеп Надежда Савченко снялась в политическом
ролике, в котором снято ее переодевание с вышиванки в военную
форму. Видео было размещено 28 марта на странице политика в
Facebook. Савченко, которая сейчас находится под арестом по делу о
попытке устроить теракт в центре Киева, выступает за изменение
политической системы и анонсирует свое участие в президентских
выборах. "Придет время – я стану кандидатом в президенты Украины,
но ваше решение мне нужно уже Савченко находится под арестом Фото:
ЕРА 22 марта парламент Украины лишил нардепа
неприкосновенности и дал дозволение на ее задержание и арест.
Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с
целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке
к посягательству на жизнь государственных деятелей.23
марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права на
залог. Выборы президента Украины должны пройти в 2019
году.видео Видео:
Надія Савченко / Facebook
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