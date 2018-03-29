Бывший украинский политзаключенный Геннадий Афанасьев хочет рассказать с помощью книги о том, как "человек может упасть, оступиться и совершить ошибку". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Афанасьев был приговорен в РФ к семи годам заключения, но вернулся в Украину в июне 2016-го Фото: Геннадій Афанасьєв / "ВКонтакте" "Я не писал мемуары, а старался писать историю жизни, где идет речь о человеке, который жил в стране и любил страну. Это патриотическая обложка, но не она играет главную роль. Там, скорее, идет речь о том, что человек может упасть, оступиться, совершить ошибку, но продолжить жить, не оглядываясь на прошлое, начав строить будущее", – отметил Афанасьев.Он уточнил, что пока не вел переговоры с издательствами, но возможную прибыль от книги планирует использовать в благотворительных целях."Если книга все же будет издана, я хотел бы отбить средства, которые будут потрачены на издание, а прибыль – передать семьям политзаключенных... Книга написана на русском, я буду переводить ее на украинский язык", – добавил он.Афанасьев был задержан в мае 2014 года в Крыму вместе с еще тремя проукраинскими активистами, в том числе с режиссером Олегом Сенцовым. Российский суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе. Афанасьев согласился сотрудничать со следствием и получил семь лет тюрьмы. Но во время процесса над Сенцовым отказался от своих предыдущих показаний и заявил, что дал их под пытками.Афанасьев вернулся в Украину вместе с еще одним ранее осужденным в России соотечественником Юрием Солошенко 14 июня 2016 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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