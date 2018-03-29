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Афанасьев написал книгу о заключении в российской тюрьме и аннексии Крыма
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29.03.2018 01:25
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Бывший украинский политзаключенный Геннадий Афанасьев хочет
рассказать с помощью книги о том, как "человек может упасть,
оступиться и совершить ошибку". Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Афанасьев был приговорен в РФ к семи годам
заключения, но вернулся в Украину в июне 2016-го Фото: Геннадій
Афанасьєв / "ВКонтакте" "Я не писал мемуары, а старался писать
историю жизни, где идет речь о человеке, который жил в стране и
любил страну. Это патриотическая обложка, но не она играет главную
роль. Там, скорее, идет речь о том, что человек может упасть,
оступиться, совершить ошибку, но продолжить жить, не оглядываясь на
прошлое, начав строить будущее", – отметил Афанасьев.Он
уточнил, что пока не вел переговоры с издательствами, но возможную
прибыль от книги планирует использовать в благотворительных
целях."Если книга все же будет издана, я хотел бы отбить средства,
которые будут потрачены на издание, а прибыль – передать семьям
политзаключенных... Книга написана на русском, я буду переводить ее
на украинский язык", – добавил он.Афанасьев был задержан
в мае 2014 года в Крыму вместе с еще тремя проукраинскими
активистами, в том числе с режиссером Олегом Сенцовым. Российский
суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и поджоге
офисов двух партий в Симферополе. Афанасьев согласился сотрудничать
со следствием и получил семь лет тюрьмы. Но во время процесса над
Сенцовым отказался от своих предыдущих показаний и заявил, что
дал их под пытками.Афанасьев вернулся в Украину вместе с
еще одним ранее осужденным в России соотечественником Юрием
Солошенко 14 июня 2016 года.
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