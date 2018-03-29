Публичность расследования и судебных заседаний по делу Надежды Савченко увеличит количество ее сторонников.

Об этом в комментарии сказал политолог Николай Давидюк,передает со ссылкой на .

"Это дело террористическое и политическое. Главное - проверить достоверность видео. И никакого публичного рассмотрения. А население уже узнает результат по факту. Если из этого делать шоу, то из маргинальной группки сторонников Савченко получим видимый результат. Она не только политик-наблюдатель, а политик-детонатор. Ее задача - подрывать физически, политически", - уверен Давидюк.

Он убежден, что этим делом власть переключила внимание общества от насущных вопросов.

"Более очевидные угрозы, которые сегодня может реализовать Россия руками завербованных агентов. Власть научилась даже такие угрозы использовать на свою пользу. Для нее уже есть позитив - изменила повестку. Мы неделю уже не говорим об антикоррупционном суде, новом законе о выборах, снятии неприкосновенности из всех народных депутатов. Вместо этого начали говорить о Надежде Савченко и ее теракте.

Но отходить от главных вопросов надолго не удастся. Населения и западные партнеры требуют от власти этих законов. Сегодня это краеугольный камень. Избегать через манипуляций не удастся. Население привыкает. Придется поднимать градус. Вопрос, насколько хватит храбрости", - отметил Давидюк.

Надежду Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержения конституционного строя и сговоре с главарями боевиков ДНР. По информации следствия, она вместе с руководителем центра "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном планировали теракты с помощью оружия, изготовленного в ДНР и завезенного из России.

Сама Савченко назвала свои действия "политической провокацией", которую она организовала, "чтобы власть поняла, что она также смертна".

По словам прокуроров, следственные действия по Савченко не проводились. Она попала под контроль во время фиксирования действий Владимира Рубана.

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