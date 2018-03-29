Соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем предусматривает отмену въездных пошлин для украинских промышленной и сельскохозяйственной продукции. Об этом во время брифинга заявила заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Никольская, передает корреспондент.

“Украинский бизнес и производители смогут беспошлинно экспортировать на рынок Израиля. Рынок Израиля довольно закрыт с высокими ставками въездной пошлины, связанные в рамках ВТО, в частности это касается сельскохозяйственной продукции”, — рассказала Наталья Никольская.

По её словам, в условиях соглашения о ЗСТ прописаны разные уровни отмены въездных пошлин как для промышленных товаров, так и для сельскохозяйственной продукции.

“Если говорить об условиях сделки, то она предусматривает отмену въездных пошлин на 80% (для) промышленных товаров на экспорт из Украины. Что касается сельскохозяйственной продукции, то ситуация здесь есть другая — предполагается, что немедленно после вступления в силу соглашения, будет отменены въездные пошлины для ряда продукции, для ряда продукции эти пошлины будут отменены в рамках беспошлинных квот.

Также предсказания постепенной отмене въездных пошлин в течение переходных периодов 3-5-7 лет. Также есть ряд продукции по которой является частичная либерализация — сейчас пошлина 15%, то спустя как соглашение вступит в силу, пошлина будет снижена”, — пояснила Н.Никольская.

Она добавила, что есть исключения в Соглашении о ЗСТ. По ее словам, Украина и Израиль защищают свой рынок для чувственных товаров, “в отношении промышленных товаров исключения касается ювелирных изделий которые довольно чувствительными для Израиля”.

“Украина также не принципе взаимности также исключила эту позицию с нашей Соглашения”, — резюмировала Н.Микольська.

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