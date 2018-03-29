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Facebook упростит пользователям контроль над персональными данными
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29.03.2018 01:41
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Соцсеть изменит меню настроек приватности и введет новую функцию
"Доступ к вашей информации". Facebook пытается ответить на скандал
с утечкой данных пользователей Фото: EPA Соцсеть изменит меню
настроек приватности, чтобы параметры безопасности аккаунта можно
было менять с одной страницы, а не с почти 20 разных экранов, как
это было раньше. Также пользователи будут видеть, к каким их данным
могут получать доступ приложения, а к каким – нет.Также
соцсеть создала меню ссылок на установки приватности (Privacy
Shortcuts) для контроля за собственными данными в несколько кликов.
Здесь можно будет изменить уровень защиты аккаунта, например ввести
двухфакторную аутентификацию или проверить, какая информация
доступна другим пользователям. Facebook введет новую функцию
"Доступ к вашей информации" (Access Your Information), с помощью
которой пользователь сможет отследить собственные посты,
комментарии и историю поиска и стереть то, что он больше не хочет
оставлять в открытом доступе.19 марта газета The New York
Times сообщила, что британская Cambridge Analytica в 2016 году
собрала личные данные 50 миллионов пользователей, чтобы повлиять на
выборы президента США. Компания пыталась моделировать
предпочтения пользователей соцсетей, показывая им релевантную
политическую рекламу.Телеканал Channel 4 News заснял на
скрытую камеру разговор с главой Cambridge Analytica
Александром Никсом, который признался, что более 200
раз вмешивался в избирательные кампании по всему миру, в том
числе в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и Аргентине.19–20 марта акции
Facebook упали на 8%, а руководитель компании Марк
Цукерберг потерял $6,7 млрд.21 марта он пообещал, что
работу соцсети усовершенствуют для лучшей защиты личных данных
пользователей. Цукерберг также выкупил рекламу в британских
газетах, чтобы принести извинения за возможную утечку.Из-за
скандала свои профили из Facebook удалили компании Tesla и
SpaceX, а также журнал Playboy.
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