Правительство Украины находится в постоянном поиске механизма исполнения решений Европейского суда по правам человека. Об этом сообщил заместитель Министра юстиции Иван Лещина, передает со ссылкой на пресс-службу Минюста.

“Такой механизм должен состоять из 2 элементов — общего решения проблемы неисполнения судебных решений и подмеханизма выполнения заявлений, которые вошли в решение по ”делу Бурмича“, — заявил Лещина.

По его словам, специалисты уже разработали ряд предложений, таких как ликвидация законодательных норм, которые вводят мораторий на отчуждение имущества, увеличение объемов финансирования выплат по решениям национальных судов в 1 млрд грн, увеличение размера возмещения за длительное неисполнение с 3 до 10% от присужденной суммы, но не более 1 минимальной заработной платы.

“Такое возмещение улучшило бы ситуацию истцов, чьи исковые требования составляют менее 37 тыс. гривен — это в основном требования относительно социальных выплат. С другой стороны они не допустят несправедливого обогащения в отношении лиц, которые подавали хозяйственные иски”, — отметил он.

Напомним, адвокаты экс-главы Одесской ОГА Саакашвили подали в Европейский суд по правам человека жалобу из-за жестокого обращения при задержании и выдворении его из Украины, а также противоправность действий Президента Украины Порошенко во время лишения Саакашвили гражданства.

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