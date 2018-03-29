22-летняя актриса и звезда Disney Channel Кэролайн Саншайн будет
работать ассистентом в пресс-службе администрации президента США
Дональда Трампа. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке CNN сообщает, что в последнее время Трамп все чаще привлекает
к работе в Белом доме сотрудников с опытом работы на телевидении
Фото: ЕРА Популярность актрисе принесла роль Тинки Хессенхеффер в
шоу "Танцевальная лихорадка", которое выходило в эфир с 2010-го по
2013 год. Кроме того, Саншайн также сыграла небольшую роль в фильме
"Мармадюк".В пресс-службе Белого дома телеканалу рассказали, что
актриса уже была интерном при офисе нынешнего лидера
республиканского большинства в Сенате США Кевина Маккарти, а
также стажировалась в офисе Республиканской партии штата
Калифорния.Заявку на работу она подала через веб-сайт Белого дома.
Ей досталось место ассистента в пресс-службе, сообщает CNN.По
данным телеканала, в последнее время президент США Дональд Трамп
все чаще привлекает к работе в Белом доме сотрудников с опытом
работы на телевидении. Так, в администрацию уже вошли аналитик
телеканала Fox News Джон Болтон и знаток CNBC Ларри Кадлоу.23
марта Трамп отправил в отставку советника по
нацбезопасности Герберта Макмастера. Его преемником
станет республиканец Болтон.
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