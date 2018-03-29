22-летняя актриса и звезда Disney Channel Кэролайн Саншайн будет работать ассистентом в пресс-службе администрации президента США Дональда Трампа. Этот материал можно прочитать и на украинском языке CNN сообщает, что в последнее время Трамп все чаще привлекает к работе в Белом доме сотрудников с опытом работы на телевидении Фото: ЕРА Популярность актрисе принесла роль Тинки Хессенхеффер в шоу "Танцевальная лихорадка", которое выходило в эфир с 2010-го по 2013 год. Кроме того, Саншайн также сыграла небольшую роль в фильме "Мармадюк".В пресс-службе Белого дома телеканалу рассказали, что актриса уже была интерном при офисе нынешнего лидера республиканского большинства в Сенате США Кевина Маккарти, а также стажировалась в офисе Республиканской партии штата Калифорния.Заявку на работу она подала через веб-сайт Белого дома. Ей досталось место ассистента в пресс-службе, сообщает CNN.По данным телеканала, в последнее время президент США Дональд Трамп все чаще привлекает к работе в Белом доме сотрудников с опытом работы на телевидении. Так, в администрацию уже вошли аналитик телеканала Fox News Джон Болтон и знаток CNBC Ларри Кадлоу.23 марта Трамп отправил в отставку советника по нацбезопасности Герберта Макмастера. Его преемником станет республиканец Болтон. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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