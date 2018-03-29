Технология провокаций, которую используют в истории с пожаром в Кемерово, – отработана, отметил заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Кириенко: Это уже не ошибка Фото: kremlin.ru "Происходящее, с одной стороны, показывает очень высокий уровень человеческой сопричастности и консолидации. ...С другой стороны, надо понимать, что даже такие трагедии будут использоваться для провокаций. Это, к сожалению, факт, с которым нам придется жить, точно понимая сейчас уже всю отработанную для таких случаев технологию провокаций", – сказал он.По словам Кириенко, есть понимание того, "как это распространялось"."Это уже не ошибка, это провокация. Мы понимаем опасность, мы понимаем, какой это удар для людей. Поэтому это вещи, с которыми нам придется работать", – отметил замглавы администрации российского президента. Достоверность цитат подтвердил РБК источник, близкий к Кремлю.Мероприятием, на котором выступил Кириенко, было ежегодной конференцией Фонда развития гражданского общества, подтвердили участники встречи, политолог Леонид Давыдов и президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.27 марта в Кемерово побывал президент РФ Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу возле ТРЦ "Зимняя вишня", а затем встретился с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара. Путин призвал не сомневаться в официальных данных о количестве погибших.28 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил в международный розыск украинского пранкера Никиту Кувикова, известного в сети как Евгений Вольнов, который звонил в морги Кемерово с вопросом, готовы ли там принять 300 погибших из горевшего торгового центра "Зимняя вишня".Один из свидетелей пожара, аниматор и фотограф по имени Евгений, утверждает, что поджигателем является ребенок. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин версию поджога считает маловероятной. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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