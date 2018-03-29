Американская актриса и бывшая звезда Disney Кэролайн Саншайн присоединилась к администрации президента США в качестве помощника прессы. Об этом сообщает со ссылкой на Variety.

Ранее 22-летняя Саншайн прошла стажировку в Белом доме, а именно в офисе лидера Республиканской партии Палаты Представителей США Кевина Маккарти.

Популярность актрисе принесла роль Тинки в подростковом сериале Disney Channel “Shake It Up” (2010-2013), за участие в котором она дважды (в 2011 и 2012 году) была номинирована на премию “Молодой актер” в категории “Лучший актерский ансамбль сериала” .

Кэролайн Саншайн не первое медийное лицо в администрации Дональда Трампа. В марте известный американский телеведущий и аналитик Ларри Кадлоу был назначен директором Национального экономического совета вместо Гэри Кона. Официальным представителем Государственного департамента США в марте прошлого года стала ведущая телеканала Fox News Хизер Нойерт. Также директором по коммуникациям Белого дома была бывшая модель Хоуп Хикс. Она подала в отставку 1 марта после того, как дала показания комитета по разведке Палаты представителей в рамках расследования связей Трампа с российским правительством.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира