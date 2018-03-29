Экс-заместитель главы Одесской облгосадминистрации Саша Боровик заявил, что будет обращаться в Европейский суд по правам человека, отстаивая незаконность указа президента Украины Петра Порошенко о прекращении его украинского гражданства. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.40 | комментариев: Боровик: Ни один украинец в Украине или за рубежом не может быть лишен украинского гражданства Фото: Саша Боровик / Facebook "Заседание пробежало довольно быстро и без больших дебатов. Наша сторона защиты получила только 10 минут на ответ. Хотя мне кажется, вопрос важен для молодой украинской демократии и ее правовой системы, а следовательно заслуживает большего внимания. Я уверен, что ни один украинец в Украине или за рубежом не может быть лишен украинского гражданства", – подчеркнул Боровик. https://www.facebook.com/boroviksasha/posts/1941864912728859 Он добавил, что изначально не верил в возможность справедливости в украинских судах и не надеялся на другое решение суда. Боровик отметил, что намерен подавать документы в Европейский суд по правам человека.В июне 2015 года глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили назначил Боровика своим советником, а потом – заместителем.В мае 2016 года заявил об отставке из-за нового закона о государственной службе, вступившего в силу с 1 мая 2016 года, который запрещает государственным служащим иметь какое-либо гражданство, кроме украинского.Указ о прекращении гражданства Украины Боровика президент Петр Порошенко подписал 29 апреля 2017 года. 7 июня экс-депутат горсовета сообщил, что обжаловал это решение в суде.Боровик заявлял, что дойдет до Европейского суда по правам человека, отстаивая незаконность указа о прекращении его украинского гражданства. По его убеждению, право на гражданство страны, в которой он родился и вырос, является основным правом человека.Боровик родился во Львове, ему 49 лет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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