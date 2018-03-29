|Стало известно, сколько призовых получили за сезон украинские биатлонисты
|29.03.2018 02:10
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После завершения биатлонного сезона стали известны гонорары украинцев. Женщины-биатлонистки заработали больше, что объясняется более успешными выступлениями,передает со ссылкой на . В расчет брались результаты гонок на этапах Кубка мира, Чемпионата Европы Кубка IBU и результаты "Рождественской гонки". Вашему вниманию топ-10 призовых украинцев.Также в этом сезоне призовые получили Артем Тищенко (2800), Ольга Абрамова (2000), Сергей Семенов (1000), Андрей Доценко, Максим Ивко и Мария Панфилова (все - по 500).
Женская сборная Украины заработала еще 19 000 за попадание в топ-6 Кубка наций.Если бы Украина не бойкотировала соревнования в Росиии, то одна из биатлонисток могла бы получить 6000. Сообщает ua.tribuna.com.
Очевидно, что самые большие призовые получил француз Мартен Фуркад, который в 7 раз подряд выиграл в общем зачете Кубке мира.
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