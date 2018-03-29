После завершения биатлонного сезона стали известны гонорары украинцев. Женщины-биатлонистки заработали больше, что объясняется более успешными выступлениями,передает со ссылкой на . В расчет брались результаты гонок на этапах Кубка мира, Чемпионата Европы Кубка IBU и результаты "Рождественской гонки". Вашему вниманию топ-10 призовых украинцев.

Женская сборная Украины заработала еще 19 000 за попадание в топ-6 Кубка наций.

Очевидно, что самые большие призовые получил француз Мартен Фуркад, который в 7 раз подряд выиграл в общем зачете Кубке мира.

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