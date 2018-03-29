Число высылаемых российских дипломатов перевалило за 150

По состоянию на вечер среды о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери объявили 28 стран по всему миру, а также НАТО. В общей сложности будет выслано 152 представителя РФ за рубежом.

Также в среду еще четыре государства объявили, что отзывают своих послов для консультаций по "делу Скрипалей". Это решение приняли Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия.

При этом ни одна из этих стран пока не планирует высылать российских дипломатов. Впрочем, МИД Словакии пояснил, что внимательно следит за развитием ситуации и такой вариант "нельзя исключать" в дальнейшем.

В свою очередь, правительство Черногории объявило в среду о решении выслать одного российского дипломата.