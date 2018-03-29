Сторонники независимости Каталонии в региональном парламенте требуют, чтобы задержанный в ФРГ Карлес Пучдемон снова занял пост главы автономии. Соответствующую символическую резолюцию каталонские депутаты от партий-поклонниц независимости приняли 28 марта, сообщает со ссылкой на Deutsche Welle.

В документе защищаются “политические права Пучдемона снова быть избранным на должность главы автономии”. Кроме того, парламентарии требуют освободить арестованных в Испании каталонских политиков.

Голосования и принятые по его результатам документы носят символический характер и не изменят политического ландшафта в регионе, отмечает dpa. Через три месяца после парламентских выборов в Каталонии до сих пор не выбрали нового правительства.

Следует отметить, что “сепаратистское движение” в Каталонии имеет глубокие корни: в 1714 Каталонии в значительной степени удавалось сохранять относительную политическую самостоятельность, но в результате Войны за испанское наследство, в которой эрцгерцог Карл VI, поддерживаемый каталонской знатью, проиграл испанскую корону Филиппу V (первому Бурбону на испанском троне), права Арагонского королевства были отменены. Каталанский язык — независимая от испанской речь Западного Средиземноморья, принадлежит к романской группе индоевропейской языковой семьи. С точки зрения фонетики, лексики и грамматики ближайшей к каталанского является окситанский язык.

Напомним, немецкий суд оставил под стражей бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона до вынесения решения о его экстрадиции. Такое решение принял региональный суд в немецком городе Киль. Пучдемон “будет оставаться в тюрьме, пока не будет принято решение о процедуре выдачи”, объявил суд свое решение через день после задержания каталонского лидера.

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