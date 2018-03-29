Национальный институт рака в конце года в обход системы государственных закупок Prozorro "раздерибанил" 10 млн гривен, выделенных из госбюджета на автоматизацию,передает со ссылкой на .

Деньги потратили на закупку компьютеров. Руководство медучреждения заключило 13 договоров, 7 из которых - с компанией "Деснет" на 3,4 миллиона гривен, 3 - с компанией "Диз Мер" 3,5 миллиона и с ФОТ "Пасечник Е.А." еще на 3 миллиона. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Это классический дерибан, когда закупки" дробятся "на несколько, чтобы не проводить открытые конкурентные торги, а купить товары или услуги напрямую у своих поставщиков. Яркий пример тому - закупки на сумму 199 тыисяч 990 гривен, когда необходий порог для проведения тендера составляет 200 тысяч ", - рассказывает адвокат ЦПК Юрий Гермашев.

Отмечается, что с 13 заключенных договоров 5 было на сумму 199 иысяч гривен. Все они были закупками у одного поставщика - компании "Деснет". Интересно, что компания "Деснет" связана с другой компанией - "Диз Мер", у которой Институт рака покупал компьютеры. Так, при описании компании "Диз Мер" отмечается сайт компании "Деснет".

В ЦПК обращают внимание, что 10 млн, потраченных государственным Институтом рака, были выделены Кабинетом министров для автоматизации помещений института, должны было обеспечить установление онлайн-систем реестров пациентов, перечень лекарств и тому подобное.

Руководит Институтом рака Елена Колесник. Общий бюджет медицинского учреждения на закупку лекарств и медицинских изделий в 2018 году составил 120 млн грн, еще 168 млн предусмотрено на строительство корпусов, несмотря на то, что в прошлом году институт отдал часть своих помещений под частный диагностический центр, связанный с Ложкиным (Борис Ложкин - прежний глава Администрации президента - ГПУ).

По факту присвоения лекарств на общую сумму почти 8 млн грн объявили подозрение 7 работникам столичной больницы "Охматдет". Среди подозреваемых - чиновник и 6 медсестер больницы.

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