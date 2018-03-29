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Родственники погибших при пожаре в Кемерово пожаловались на спасателей в прокуратуру
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29.03.2018 02:29
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Супруги Игорь Сабадаш и Надежда Вострикова в своих заявлениях
рассказали, что их дочь Алена по телефону просила о помощи,
оказавшись запертой в кинозале торгового центра "Зимняя вишня" в
Кемерово. Пожарные якобы заявили им, что "не могут туда войти". Во
время пожара в Кемерово погибли 64 человека Фото: EPA В своих
заявлениях они пишут, что оказались на четвертом этаже "Зимней
вишни" через несколько минут после того, как в 16.03 их дочь Алена
позвонила и сказала, что начался пожар и "они заперты в кинозале".
По их словам, на этаже находились четверо пожарных, которые
сказали, что ждут спецсредств и "не могут туда войти"."Я упала на
колени и начала просить: "Ребята, спасите моих детей". На что мне
ответили равнодушно: "Мы ничем не можем вам помочь. Мы ждем бригаду
спасателей"", – рассказала Надежда Вострикова.Последний звонок
от дочери женщине поступил в 16.12 по громкой связи."Мама, я
умираю, я тебя люблю". Это были последние слова, сказанные моей
дочерью", — говорится в заявлении Востриковой.Сабадаш пообещал
дочери, что ее спасут и попросил "держаться и дышать"."В 16.23
минуты пожарные еще не предпринимали никаких действий", –
вспоминает он.Его жена заявляет, что пожарные "медленно стали
подходить" примерно к 16.40."Считаю, что в действиях сотрудников
МЧС и полиции есть несвоевременность, неполнота действий,
бездействие, приведшее к гибели детей", – резюмировал
Сабадаш.Вострикова считает, что пожарные проявили "наплевательское
отношение к человеческой жизни".Родные погибших сообщил изданию,
что аналогичное заявление в прокуратуру подала по крайней мере еще
одна семья.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в
Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных
властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.
По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате
происшествия погибли 64 человека. По словам
родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.По факту
инцидента Следственный комитет РФ открыл уголовное
дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по
неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности,
повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса
РФ.27 марта обвинения предъявили пятерым
задержанным: управляющей "Зимней вишней" Надежде
Судденок, техническому директору ТЦ Георгию Соболеву,
руководителю компании, разработавшей пожарную сигнализацию, Игорю
Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также
охраннику, который мог отключить систему оповещения, Сергею
Антюшину.Один из свидетелей пожара, аниматор и фотограф по имени
Евгений, утверждает, что поджигателем является "парень лет
12". Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин версию поджога
считает маловероятной.Президент РФ Владимир Путин назвал
причинами трагедии преступную халатность и
разгильдяйство.
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