Супруги Игорь Сабадаш и Надежда Вострикова в своих заявлениях рассказали, что их дочь Алена по телефону просила о помощи, оказавшись запертой в кинозале торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово. Пожарные якобы заявили им, что "не могут туда войти". Во время пожара в Кемерово погибли 64 человека Фото: EPA В своих заявлениях они пишут, что оказались на четвертом этаже "Зимней вишни" через несколько минут после того, как в 16.03 их дочь Алена позвонила и сказала, что начался пожар и "они заперты в кинозале". По их словам, на этаже находились четверо пожарных, которые сказали, что ждут спецсредств и "не могут туда войти"."Я упала на колени и начала просить: "Ребята, спасите моих детей". На что мне ответили равнодушно: "Мы ничем не можем вам помочь. Мы ждем бригаду спасателей"", – рассказала Надежда Вострикова.Последний звонок от дочери женщине поступил в 16.12 по громкой связи."Мама, я умираю, я тебя люблю". Это были последние слова, сказанные моей дочерью", — говорится в заявлении Востриковой.Сабадаш пообещал дочери, что ее спасут и попросил "держаться и дышать"."В 16.23 минуты пожарные еще не предпринимали никаких действий", – вспоминает он.Его жена заявляет, что пожарные "медленно стали подходить" примерно к 16.40."Считаю, что в действиях сотрудников МЧС и полиции есть несвоевременность, неполнота действий, бездействие, приведшее к гибели детей", – резюмировал Сабадаш.Вострикова считает, что пожарные проявили "наплевательское отношение к человеческой жизни".Родные погибших сообщил изданию, что аналогичное заявление в прокуратуру подала по крайней мере еще одна семья.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.По факту инцидента Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.27 марта обвинения предъявили пятерым задержанным: управляющей "Зимней вишней" Надежде Судденок, техническому директору ТЦ Георгию Соболеву, руководителю компании, разработавшей пожарную сигнализацию, Игорю Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также охраннику, который мог отключить систему оповещения, Сергею Антюшину.Один из свидетелей пожара, аниматор и фотограф по имени Евгений, утверждает, что поджигателем является "парень лет 12". Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин версию поджога считает маловероятной.Президент РФ Владимир Путин назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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