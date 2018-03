Ахметов потерял лондонскую квартиру через Укртелеком По теме: После решения о блокировании активов Ахметова оказалось, что квартира в Лондоне формально уже не принадлежит ему. Апартаменты были куплены за 136 млн фунтов. 30 марта суд на Кипре рассмотрит апелляцию холдинга СКМ Рината Ахметова на решения о замораживании активов. Олигарха обвиняют в мошенничестве. Ведь с начала судебных споров относительно Укртелекома холдинг СКМ переоформил активы. Таким образом, вывел их из-под угрозы конфискации за долги, передает со ссылкой на . Менеджеры Ахметова называют это обычной реструктуризацией внутри холдинга. В то же время заморожены активы куда-то исчезают. Так, после решения о блокировании активов оказалось, что апартаменты на One Hyde Park в Лондоне формально уже не принадлежат олигарху. Окончательно решение по долгам Рината Ахметова будет известно 23 апреля. Тогда Международный арбитражный суд в Лондоне рассмотрит его апелляцию по делу о долгах за . Известно, что защита Ахметова готовит собственное расследование событий, которые предшествовали покупки им Укртелекома. По информации украинских СМИ, существует версия, что телекоммуникационным гигантом через оффшоры владела группа лиц из окружения украинского экс-президента Виктора Януковича. В июне 2017 года суд Лондона обязал СКМ Рината Ахметова доплатить $760 млн кипрской компании Raga Establishment Ltd за . Ранее Окружной суд Никосии заморозил $820 млн украинского олигарха по иску кипрской компании Raga Establishment, владельцем которой является прежний украинский банкир Денис Горбуненко. В начале 2017 года Raga Establishment Ltd выкупила у фонда EPIC , а затем перепродала его в 2013 году Ахметову за $860 млн. Однако получила из этой суммы лишь $100 млн. Лондонский арбитраж поддержал требования Raga, отклонив при этом встречные претензии компании Ахметова о расторжении договора о покупке Укртелекома.











события общество и культура ахметова млн суд укртелеком что Теги: экономика