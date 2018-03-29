Замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин назвал подонками криминальных авторитетов и пообещал создавать "условия для сокращения этого вида". "Вор в законе" по прозвищу Куцу – четвертый задержанный за последнее время Фото: Вячеслав Аброськин / Facebook По его словам, это четвертый криминальный авторитет, которого задержали за последнее время."Пора для этих гадов строить отдельный серпентарий. Для этих подонков создаем и будем продолжать создавать условия сокращения этого вида с последующим исчезновением", – отметил Аброськин. https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/1855501564742509 В Министерстве внутренних дел настаивают на принятии закона для противодействия криминальным авторитетам. В настоящее время законодательство Украины предусматривает только принудительную депортацию из страны таких лиц. В мае 2016 года Верховная Рада отклонила законопроект, который устанавливает уголовную ответственность для "воров в законе". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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