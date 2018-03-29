|"Пора для этих гадов строить отдельный серпентарий". Аброськин сообщил о задержании в Киеве очередного "вора в законе"
|29.03.2018 02:45
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https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/1855501564742509
В Министерстве внутренних дел настаивают на принятии закона для противодействия криминальным авторитетам. В настоящее время законодательство Украины предусматривает только принудительную депортацию из страны таких лиц. В мае 2016 года Верховная Рада отклонила законопроект, который устанавливает уголовную ответственность для "воров в законе".
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