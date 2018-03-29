В 28 марта кусок бетона откололся недавно отремонтированного Воздухофлотского моста и упал на элитный электрокар,передает со ссылкой на .

Инцидент произошел, когда водитель " Leaf" остановился на светофоре под мостом. В этот момент на авто обрушились куски бетона размером от 5 до 15 см. Элементы моста повредили капот машины.

"Стоит себе на светофоре в центре адвокат на экологическом электрокаре Leaf, как вдруг сверху падает тяжелое наследие коммунистического прошлого - элементы уставшего Воздухофлотского путепровода", - говорится в публикации.

О том, что куски бетона отламываются от Воздухофлотского моста сообщали еще в начале февраля. Киевавтодор уверял, что держит ситуацию под контролем.

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