Реакцию Российской Федерации на выдворение 13 российских дипломатов из Украины трудно спрогнозировать. Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца,передает со ссылкой на .

"Решение о выдворении 13 российских дипломатов с территории Украины оно было очень скоординировано и взвешено. Оно было хорошо обдумано...Решение принималось на самом высоком уровне. Конечно, мы анализировали возможные риски, последствия...Что касается возможных сценариев: зеркальных ли не зеркальных - трудно спрогнозировать действия России", - отметила она.

По словам Бецы, большинство из высланных по всему миру дипломатов - это дипломаты, которые работают на спецслужбы.

"Вы видите какая сейчас международная солидарность, консолидация существует между наших партнеров о выдворении российских дипломатов и большинство из них как правило это дипломаты, которые работают на спецслужбы и у нас тоже были доказательства, которые собирались компетентными органами", - добавила она.

Кроме того, Беца выразила мнение, что Россия будет взвешенно подходить к каждой стране относительно действий в ответ на выдворение российских дипломатов, с учетом национальных интересов.

"Трудно сейчас спрогнозировать реакцию, я бы не хотела спекулировать. Она может быть зеркальной - могут быть высланы украинские дипломаты, но может быть асимметричной - Россия не знает красных линий, все возможные линии она перешла и следовательно время покажет, какая будет реакция. Я думаю, что Россия будет взвешенно подходить к каждой стране с учетом национальных интересов", - отметила Беца.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Солсбери (Великобритания), связанную с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

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