Согласно законодательству, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий – единственный, кто может поручать прокурорам рассматривать дела Национального антикоррупционного бюро, отметил парламентарий от "Народного фронта", член коллегии МВД Украины Антон Геращенко. Геращенко: Выбор нового главы САП может занять месяцы Скриншот: 112 Украина / YouTube Он пояснил, что согласно закону об антикоррупционной прокуратуре глава САП – единственный, кто может поручать прокурорам рассматривать дела НАБУ. Таким образом, без него все дела НАБУ "будут просто ждать, пока появится новый антикоррупционный прокурор"."Выбор нового главы САП может занять месяцы. А в условиях подготовки к выборам и той политической истерии, которая есть, этот процесс может быть вообще заблокирован. Поэтому это – еще одна проблема, с которой может столкнуться борьба с коррупцией в Украине", – признал Геращенко.Нардеп отметил, что у него есть ряд вопросов по поводу обоснованности прослушки Холодницкого, но хочет дождаться результатов экспертизы записей.21 марта "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовых органах сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро несколько недель прослушивало кабинет Холодницкого. "Жучки" якобы прикрепили к большому аквариуму у стола прокурора."Українські новини" писали, что главу САП принуждали подать в отставку.22 марта Холодницкий назвал провокацией ситуацию с прослушиванием и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться.Директор НАБУ Артем Сытник, комментируя ситуацию, заявил, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом. 26 марта глава ГПУ заявил, что правоохранители изучают материалы прослушивания кабинета Холодницкого. Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Трепак считает, что власть Президента ищет на место Холодницкого "кандидатуру из орбиты генпрокурора".28 марта источник "Українських новин" в ГПУ сообщил, что Холодницкого могут арестовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган назвала это "слухами, которые нет смысла нет комментировать".Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру – 1 декабря 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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