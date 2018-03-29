|Шевченко спас Украину от поражения в матче с Уэльсом
|29.03.2018 04:13
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28 марта 2001 сборная Украины сыграла вничью - 1:1 отборочный матч Кубка мира по футболу против команды Уэльса.
Счет в матче открыл валлиец Джон Хартсон на 12 минуте. Защитники Украины позволили выполнить опасную подачу в район 11-метровой отметки, где Хартсон в одно касание отправил мяч в сетку ворот Шовковского,передает со ссылкой на .
Наша сборная пыталась переломить ход матча, но в первом тайме ей
это не удалось.
По инерции Украина создала еще несколько моментов, но на высоте
был вратарь Уэльса. Самый настоящий шанс вывести гостей вперед
потерял Андрей Воробей. В конце матча он после паса вышел один на
один с голкипером, но попал в выставленную руку.
В том отборе сборная Украины заняла второе место после сборной Польши. Мы должны были играть стыковые матчи за право поездки в Японию и Корею со сборной Германии. В была зафиксирована ничья - 1:1, а в Дортмунде хозяева нас жестоко разбили - 4:1.