28 марта 2001 сборная Украины сыграла вничью - 1:1 отборочный матч Кубка мира по футболу против команды Уэльса.

Счет в матче открыл валлиец Джон Хартсон на 12 минуте. Защитники Украины позволили выполнить опасную подачу в район 11-метровой отметки, где Хартсон в одно касание отправил мяч в сетку ворот Шовковского,передает со ссылкой на .

Наша сборная пыталась переломить ход матча, но в первом тайме ей это не удалось.

А во второй половине игры сравнял счет. Гол создали Кардаш и Несмачный, которые на левом фланге нашей атаки прошли всю защиту соперника. Андрей прострелил, а занес мяч в пустые ворота - 1:1.

По инерции Украина создала еще несколько моментов, но на высоте был вратарь Уэльса. Самый настоящий шанс вывести гостей вперед потерял Андрей Воробей. В конце матча он после паса вышел один на один с голкипером, но попал в выставленную руку.

Однако последнее слово осталось за хозяевами. Крейг Беллами опасно бил с штрафной, но Шовковский парировал удар.

В том отборе сборная Украины заняла второе место после сборной Польши. Мы должны были играть стыковые матчи за право поездки в Японию и Корею со сборной Германии. В была зафиксирована ничья - 1:1, а в Дортмунде хозяева нас жестоко разбили - 4:1.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира