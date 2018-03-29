Рассказали о состоянии 5-летней Дианы из села Мыльники Нежинского района Черниговской области, которую вместе с сестрой 2-летней Вероникой пытал знакомый матери Назар Красуля,передает со ссылкой на .

Девочка в детском отделении районной больницы. Многочисленные раны на теле заживают. Активисты ищут психологов, которые поработали бы с ребенком. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал Олексндра Максимец, координатор формации "С14" в Черниговской области.

"Ребенок очень истощен. В свои 5 лет весит только 13 килограммов. На ягодицах имеет многочисленные ожоги и рубцы, как от операции. Вся в синяках и ранах, живого места на ней нет. На головке вырваны волос, где-то такая площадь, как коробка спичек. Ребенок испуган. Когда спрашиваешь ее обо всех ранах, говорит, это их так воспитывали с сестричкой. К сожалению, младшая пыток не выдержала", - рассказывает Александр.

Для ребенка разработали специальную диету. Ее реабилитация займет длительное время. Активисты надеются, что найдется порядочный семья, которая заходит взять девочку. Между тем требуют увольнения директора центра соцслужб Нежинской Олега Жичка и начальника районной службы по делам детей Елены Подпориной. Из-за их служебной халатности погиб один и пострадал другой ребенок, считают.

"4 декабря эти руководители двух районных подразделений соцслужб вместе с сельским головой, который их, собственно, и вызвал. приехали в Мыльники с проверкой. Домой их не пустили. Что они делают? Они разворачиваются и едут! Бросают детей в доме, где живет рецидевист, где происходят постоянные пьянки и драки. Только через три месяца, 2 марта, они подают документы в суд на лишение горе-матери родительских прав. Все это время мать-алкоголичка получала социальные выплаты. Вопрос-на каких основаниях? Не было даже обследования жилищных условий. Они должны были вызвать правоохранителей и изъять детей. По принуждению! Не через три месяца, а максимум на третий день подать в суд документы о лишении родительских прав", - добавляет Максимец.

Председатель Черниговской Валерий Кулич сообщил, что создана комиссия, которая расследует в том числе бездействие соцслужб.

Новозаводской районный суд Чернигова арестовал Назара Красулю, подозреваемого в причинении 2-летней девочке смертельных травм. Его будут держать под стражей в течение 60 суток. Полицейские получили из одного из сел района сообщение о внезапной смерти малолетнего ребенка. Впоследствии было установлено, что девочка умерла от тяжелых телесных повреждений - отека головного мозга и субдуральной гематомы. Ребенка хоронили всем селом. Местные рассказывают, что у нее был порван рот, разорванные и обожженные половые органы, многочисленные переломы и гематомы. Ее пытали и насиловали.

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