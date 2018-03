"Симфония морей". В Испании представили самый большой круизный лайнер в мире. Фоторепортаж

var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 2316; coreola.articleid = 238872; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2203] = 2203;coreola.sections[2316] = 2316; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Новости

Вопрос дня

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона

UA

English

О нас КИЕВ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПОЛИТИКА

ДЕНЬГИ

МИР

СПОРТ

КУЛЬТУРА

ЗДОРОВЬЕ

Еще КИЕВ

Днепр

Донецк

Луганск

Львов

Мариуполь

Одесса

Харьков ИНФОГРАФИКА

Фото

Видео

Архив Надежда Савченко Владимир Рубан выборы президента РФ 2018

Сергей Скрипаль пожар в Кемерово

Правда о Киеве в оккупации { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/photo.html", "name": "Фото" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/photo/events.html", "name": "События" } } ] } ГОРДОН



Фото



События

"Симфония морей". В Испании представили самый большой круизный лайнер в мире. Фоторепортаж События "Симфония морей". В Испании представили самый большой круизный лайнер в мире. Фоторепортаж Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA Об этом сообщила испанская газета El Pais. На строительство корабля ушло три года. На лайнере длиной 362 метра обустроили 2775 кают, которые способны вместить 6360 пассажиров и еще 2200 членов экипажа. На борту судна будут работать казино, ледовый каток, игровые комнаты, аква-зона, бионический бар, где гостей будут обслуживать роботы, и прочее. В апреле лайнер отправится в первый круиз из Барселоны. Весь летний сезон проведет в путешествиях по Средиземному морю, ну а дальше будет курсировать по Карибскому морю – традиционному региону для компании-владельца судна Royal Caribbean Cruises. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки фото лайнер круизный симфония большой Теги: события