Системы авиастроительной корпорации Boeing в среду подверглись кибератаке с применением вируса WannaCry. Об этом сообщает со ссылкой на газету The Seattle Times.

“Он (вирус — Ред.), словно метастазы, быстро распространяется за пределы предприятия в Норт-Чарльстоне. Я только что слышал, как, вероятно, заглох конвейер по сборке узлов 777”, — предупредил главный инженер отделения коммерческих самолетов Boeing. Он не исключил, что WannaCry может добраться до программного обеспечения бортовых компьютеров собранных самолетов.

Позже Boeing заявил, что первоначальные опасения были преувеличены. “Ряд сообщений о нарушениях, связанных с вредоносной программой, преувеличены и не являются точными. Наш центр операций обеспечения кибербезопасности обнаружил ограниченное по масштабу набег вредоносной программы, которое коснулось незначительного количества наших систем”, — подчеркнула корпорация в своем Twitter.

Вирус-шифровальщик WannaCry атаковал компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах 12 мая 2017 Он блокировал компьютеры и требовал перечисления денег за восстановление доступа. По всему миру было совершено 45 тыс. кибератак с использованием WannaCry, причем наибольшее число атак было зафиксировано в России.

Напомним, президент компании Microsoft Брэд Смит заявил, что правительство Северной Кореи несет ответственность за создание компьютерного вируса WannaCry, который атаковал всемирную сеть в начале 2017 года.

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