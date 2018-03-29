По итогам серии соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике 2016-2018 годов по спортивной гимнастике победителем в упражнениях на кольцах и опорном прыжке стал украинец Игорь Радивилов, информирует со ссылкой на НОК Украины.

В течение двух лет 8 серий соревнований проходили в Котбусе (Германия), Мельбурне (Австралия), Баку (Азербайджан) и Дохе (Катар).

При подведении итогов общего рейтинга учитывались три лучших результаты спортсмена во время выступлений на каждом из турниров.

Как сообщал , Радивилов завоевал два “золота” на крайнем этапе КМ в Дохе.

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