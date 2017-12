Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс, которая 1 сентября родила дочь, выступит на турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби накануне Нового года. Свой первый матч Уильямс проведет 30 декабря 2017 года Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook Уильямс сыграет на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship, который пройдет в Абу-Даби накануне Нового года.Свой первый матч Уильямс проведет 30 декабря 2017 года. Пока неизвестно, кто именно станет соперником американки, предполагается, что это будет кто-то из победителей турнира Большого шлема.Уильямс родила дочь 1 сентября 2017 года от миллионера Алексиса Оганяна.Оганян – один из основателей сервиса Reddit.Серена Уильямс – рекордсменка по количеству побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, у нее 23 титула. Также на счету 35-летней спортсменки четыре золотые олимпийские медали (три из них – за победу в соревнованиях в парном разряде). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



