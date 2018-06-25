Накануне осуществил рабочую поездку в Запорожскую область, где открыл движение на отремонтированном участке трассы государственного значения Н-08 "Борисполь – – Запорожье – Мариуполь".

Как на официальном сайте украинского гаранта, открытие этой части автомобильной дороги является очень важным событием, ведь эта трасса обеспечивает связь не только между двумя областями (Запорожской и Днепропетровской), но и между двумя городами (Запорожьем и Днепром), передает со ссылкой на .

"Капитальный ремонт этой трассы не проводился почти 60 лет. Никогда государство не выделяло столько денег для того, чтобы обеспечить приоритетное дорожное строительство. 23,4 километра построено именно на средства дорожного фонда, построено за счет таможенного эксперимента", – отметил во время открытия дороги .

Порошенко открыл отремонтированный участок трассы Н-08: видео

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