С начала декларационной кампании в Украине доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 1 061 граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло более чем на 50%.

Больше только миллионеров в . Насчитывается около 40% от общего количества - 409 человек. В то же время в январе текущего года было зафиксировано только 35 миллионеров, сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы,передает со ссылкой на .

По сравнению с прошлым годом на 30% выросло количество тех, кто задекларировал право на налоговую скидку. Таким образом, 35 ​​тыс. граждан будет возвращено 72,1 млн грн. Это на 23,2 млн грн больше, чем за подобный период прошлого года.

Кроме этого, по состоянию на 21 марта 2018 года было подано более 130 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах. Общая сумма задекларированного дохода составила 12,3 млрд грн. Это на 1,8 млрд грн меньше, чем за подобный период прошлого года.

Так, большинство декларировали доход в виде заработной платы. Его общая сумма составила около 4,1 млрд грн. Доходы от унаследованного имущества составили 2,1 млрд грн, от продажи движимого или недвижимого имущества - 1,1 млрд грн.

Екс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров обнародовал ежегодную декларацию за 2017 год. Годовой доход тогда еще отстраненного главы фискальной службы составлял 6 грн процентов в Укргазбанка. В то же время жена экс-чиновника Екатерина Глимбовская за год получила доход в 9 147 062 грн. Более 9 млн из них, составляла "передача прав и обязанностей по договору об участии в Фонде финансирования строительства".

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