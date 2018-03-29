Святошинский районный суд города Киева начнет рассмотрение по существу дела командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского с исследования письменных доказательств. Коханивскому вменяют использование незарегистрированного травматического оружия Фото: Київська міська організація Добровольчого Руху ОУН / Facebook В первую очередь суд будет исследовать письменные доказательства, которые предоставят стороны обвинения и защиты. После этого допросят потерпевшего по делу, в дальнейшем – свидетелей и в завершение – Коханивского.В связи с ходатайством прокуратуры суд объявил перерыв в заседании до 18 апреля.21 октября 2017 года между Коханивским и командиром одного из подразделений "Правого сектора" Русланом Качмалой возник конфликт возле станции метро "Академгородок" в Киеве. В ходе драки руководитель ОУН применил травматический пистолет.В киевской полиции сообщили, что Качмала получил касательные ранения в спину и ногу. Коханивский заявил, что у него нет документов на оружие, но он вынужден носить его для самозащиты.23 октября во время избрания меры пресечения Коханивскому его сторонники вытеснили правоохранителей из здания суда, заняли зал заседаний и забаррикадировали вход.Утром 24 октября полиция разблокировала помещение Святошинского районного суда Киева, а также задержала 30 человек, преимущественно сторонников Коханивского.Лидер батальона ОУН находится под домашним арестом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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