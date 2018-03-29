Святошинский районный суд города Киева начнет рассмотрение по
существу дела командира добровольческого батальона ОУН Николая
Коханивского с исследования письменных доказательств. Коханивскому
вменяют использование незарегистрированного травматического оружия
Фото: Київська міська організація Добровольчого Руху ОУН / Facebook
В первую очередь суд будет исследовать письменные доказательства,
которые предоставят стороны обвинения и защиты. После этого
допросят потерпевшего по делу, в дальнейшем – свидетелей и в
завершение – Коханивского.В связи с ходатайством прокуратуры
суд объявил перерыв в заседании до 18 апреля.21 октября 2017 года
между Коханивским и командиром одного из подразделений
"Правого сектора" Русланом Качмалой возник конфликт возле
станции метро "Академгородок" в Киеве. В ходе драки
руководитель ОУН применил травматический пистолет.В киевской
полиции сообщили, что Качмала получил касательные
ранения в спину и ногу. Коханивский заявил, что у него
нет документов на оружие, но он вынужден носить его для
самозащиты.23 октября во время избрания меры
пресечения Коханивскому его сторонники вытеснили
правоохранителей из здания суда, заняли зал заседаний и
забаррикадировали вход.Утром 24 октября полиция разблокировала
помещение Святошинского районного суда Киева, а
также задержала 30 человек, преимущественно сторонников
Коханивского.Лидер батальона ОУН находится под домашним арестом.
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