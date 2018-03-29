В Сумах по материалам СБУ осудили террориста, завербованного российскими спецслужбами

По материалам Службы безопасности Украины в Сумах осужден локальный житель за покушение на совершение террористического акта, сообщают в пресс-службе СБУ.

"Правоохранители установили, что житель областного центра был завербован российскими спецслужбами. Сотрудники СБУ задокументировали, что в начале декабря 2017 преступник получил задание от своих кураторов по осуществлению террористического акта на одном из военных объектов в День Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Взрывное устройство эквивалентное почти двум килограммам тротила было передано через "закладки".

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке заложить взрывчатку под военным объектом.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника были обнаружены компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности в пользу страны-агрессора.

В ходе досудебного расследования террорист предоставил следствию всю необходимую помощь. Суд признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 и ч.2 ст.258 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.