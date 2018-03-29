Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что она рассматривает вопрос о запрете въезда в страну некоторых российских граждан в ответ на отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.

“Я попросила Министерство иностранных дел и торговли посоветовать мне, есть ли люди, которым нужно отклонить визы в Новую Зеландию”, — сказала Андернах.

Следует отметить, что вчера премьер-министр Новой Зеландии заявила, что правительство страны не планирует высылать российских дипломатов в связи с “делом Скрипаля”. Она объяснила это тем, что в Новой Зеландии нет сотрудников разведки РФ.

“Дипломаты, которые были изгнаны другими странами, были идентифицированы как сотрудники разведки. У нас таких нет, но если бы были, мы бы их выслали”, — сказала Ардерна.

Напомним, сотрудники посольства РФ уже покинули Украину.

Сейчас 27 стран мира объявили о выдворении российских диппредставителей в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипача и его дочери в британском Солсбери. В список присоединились Молдова, Австралия, Бельгия и Ирландия.

Кроме того, Североатлантический Альянс заявил о решении сократить количество российских представителей при НАТО.

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