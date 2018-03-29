|В Китае запретили упоминать Ким Чен Ына в интернете
|29.03.2018 05:06
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В КНР запретили все упоминания о Ким Чен Ыне в интернете, пока он посещал страну.
Китайцы назвали его "толстяк в поезде", передает со ссылкой на .
Власти Китая подвергли цензуре словосочетание "Ким Чен Ын" и "Северная Корея", а также бывшие прозвища для северокорейского лидера, такие как "Жирный жир".
Материалы о Ким Чен Ыне начали появляться, когда он покинул Китай.
С тех пор, как визит закончился, ссылки на Ким Чен Ына и Северной Кореи вновь появились в интернете Китая.
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян проведет ядерное разоружение Корейского полуострова, если Южная Корея и создадут необходимые для этого условия.
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