В КНР запретили все упоминания о Ким Чен Ыне в интернете, пока он посещал страну.

Китайцы назвали его "толстяк в поезде", передает со ссылкой на .

Власти Китая подвергли цензуре словосочетание "Ким Чен Ын" и "Северная Корея", а также бывшие прозвища для северокорейского лидера, такие как "Жирный жир".

Материалы о Ким Чен Ыне начали появляться, когда он покинул Китай.

С тех пор, как визит закончился, ссылки на Ким Чен Ына и Северной Кореи вновь появились в интернете Китая.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян проведет ядерное разоружение Корейского полуострова, если Южная Корея и создадут необходимые для этого условия.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира