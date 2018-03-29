Украинский пранкер Никита Кувиков, известный в сети как Евгений Вольнов, информацией о сотнях погибших в торговом центре Кемерово "взболомутил народ" и глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал за это строгого наказания, отметил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. Кадыров пока не давал развернутых комментариев по поводу пранка Вольнова Фото: Рамзан Кадыров / "ВКонтакте" "Мы же с вами не ковбои, за кого-то объявлять награду. Все в рамках закона. Зачем Рамзану Кадырову что-то планировать, когда в Российской Федерации есть масса соответствующих компетентных органов, которые должны заниматься привлечением к суду, поимкой и так далее. Если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович ее выполнит очень филигранно и враги России будут наказаны", – отметил чиновник.Умаров напомнил, что во "ВКонтакте" Кадыров писал о строгом наказании для пранкера. Скриншот: Рамзан Кадыров / "ВКонтакте" Министр Чечни по нацполитике назвал Вольнова "мерзавцем, который взболомутил народ"."Это антигосударственная деятельность, а не просто шутовская выходка", – подчеркнул он.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.Вольнов звонил в различные российские ведомства, представляясь сотрудником администрации президента РФ и МЧС. Работника морга Кемерово пранкер убеждал принять 300 тел погибших, а местную чиновницу – сымитировать сцену спасения Владимиром Путиным детей из дымящихся развалин.По словам Вольнова, своим пранком он хотел "дать возможность почувствовать всем, что чувствуют украинцы уже который год". Пранкер отметил, что россияне "практически ежедневно" убивают украинцев на Донбассе и "не заслуживают какого-либо сожаления".28 марта Следственный комитет завел в отношении украинца дело по статье 282 (возбуждение ненависти или вражды) Уголовного кодекса РФ. В этот же день Басманный суд Москвы заочно арестовал Вольнова и объявил его в международный розыск.Пранкеру в РФ грозит штраф в размере от 300 до 500 тыс. руб. (от 137 до 228 тыс. грн) либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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