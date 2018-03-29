|Министр нацполитики Чечни заявил, что Кадыров готов "филигранно" поймать украинского пранкера Вольнова
|29.03.2018 05:08
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Скриншот: Рамзан Кадыров / "ВКонтакте"
Министр Чечни по нацполитике назвал Вольнова "мерзавцем, который взболомутил народ"."Это антигосударственная деятельность, а не просто шутовская выходка", – подчеркнул он.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.Вольнов звонил в различные российские ведомства, представляясь сотрудником администрации президента РФ и МЧС. Работника морга Кемерово пранкер убеждал принять 300 тел погибших, а местную чиновницу – сымитировать сцену спасения Владимиром Путиным детей из дымящихся развалин.По словам Вольнова, своим пранком он хотел "дать возможность почувствовать всем, что чувствуют украинцы уже который год". Пранкер отметил, что россияне "практически ежедневно" убивают украинцев на Донбассе и "не заслуживают какого-либо сожаления".28 марта Следственный комитет завел в отношении украинца дело по статье 282 (возбуждение ненависти или вражды) Уголовного кодекса РФ. В этот же день Басманный суд Москвы заочно арестовал Вольнова и объявил его в международный розыск.Пранкеру в РФ грозит штраф в размере от 300 до 500 тыс. руб. (от 137 до 228 тыс. грн) либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
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