Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак поделился планами украинской женской сборной на будущее и заявил о подготовке к смене поколений в команде. Об этом Брынзак сказал в комментарии UA:Биатлон, передает .

“Я не вижу, что в команде будут Елена Пидгрушная и Валя Семеренко. В них специфические требования, состояние, которое требует специфического внимания, а это будет влиять на молодежь. Думаю, им лучше будет тренироваться индивидуально — по своим планам, со своими тренерами, а мы будем помогать”, — подчеркнул президент Федерации.

Также Брынзак ожидает продолжения карьеры лидера команды Юлии Джими.

“Юля не говорила мне, что будет завершать. Это так все. Она ещё думает, что делать. Думаю, ей нет смысла сейчас кончать. И возраст позволяет, и ситуация в мировом биатлоне позволяет ей быть одной из лидеров. Надеюсь на трезвый ум, она правильное решение примет”, — подчеркнул Брынзак.

Заметим, что президент ФБУ назвал не очень хорошим проведенным сезон 2017/18 годов, а также ожидает смену поколений через которую Украина уже проходила после Олимпиад в Солт-Лейк-Сити и Ванкувере.

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