С 14 по 29 марта в Харькове проходит международный музыкальный фестиваль KharkivMusicFest. Мероприятие имеет отдельную образовательную программу, в рамках которой происходят предконцертные беседы о классической музыке, творческие встречи с композиторами и исполнителями,передает со ссылкой на .

Музиканты провели мастер-класс для школы раннего детского развития Honey Home. Чтобы попасть в концертный зал школы нужно пройти мимо камеры видеонаблюдения. У входа стоит коробка с бахилами. Вторую пару посетители надевают между первым и вторым этажами. Зал заполнен. Двое мальчишек играют "В траве сидел кузнечик" на перкуссии и барабанах.Самому младшему исполнителю - 2 года, старшему - 5.

После номера двух флейтисток мамы осторожно прячут иструменты в чехлы. Флейты полупрозрачные, розового цвета. Девушки переминаются в уголке с ноги на ногу, расправляют концертные платья.

"А я буду режижором", - подходит к преподавательнице Виктории Шендер белокурый мальчик лет 4-х.

"Да, да," дирижером "будешь", - отвечает, улыбаясь. - "Преподаватели боялись"Харьков-феста" болше, чем дети. Ждем концерт в филармонии. Дети знают почти всех музыкантов, потому что делаем "контактные концерты". Приглашаем исполнителей из филармонии. Дети ходят между ними, касаются инструментов. Мы рассказываем о классической музыке. Самая большая проблема после каждого концерта - забрать барабан. Любят фортепиано и гитару. Изучаем звуки по цвету и по тембрах. Клавиатуру делаем в цветных стикерах. Девочки придумали себе флейты с бантиками. Пальчики ставят не на клапаны - а бантики закрывают ".

"Что мы делали после мультика про Микки Мауса?" - спрашивает ведущий концерта в костюме с галстуком.

"Угадывали, какие в мультике играли инструменты. Вспомнили скрипку, виолончель и барабаны. Микки Маус на гобое играл", - говорит девочка в розовом платье с длинными белыми волосами.

KharkivMusicFest - социально ответственное мероприятие. В его рамках состоялись специальный благотворительный концерт для детей с особыми потребностями, ветеранов АТО и детей воинов, погибших в АТО. Также участники фестиваля посетили специальных учреждений для детей с особыми потребностями. Туда также передали бесплатные билеты на концерты фестиваля.

Завтра, 29 марта, в рамках фестиваля в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета состоится концерт-закрытие "Европейская феерия". Музыканты из Австрии, Германии и Польши будут играть произведения композиторов Станковича, Шопена и Лютославского.

В состоялся гала-концерт в рамках национального проекта "Три"С": Скорик - Станкович - Сильвестров". "Три "С"- это три "кита" современной украинской классической музыки - композиторы Мирослав Скорик, Евгений Станкович и Валентин Сильвестров. С первых букв их фамилий и образовалась символическое название проекта" Три "С", который проходил в 2016-2017 годах и ознаменовался концертами в , Львове, Харькове, Одессе. Идея проекта в сочетании знаковых произведений украинских композиторов с шедеврами мировой классики.

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