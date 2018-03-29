На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,40 грн/долл., передает со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 29 марта установлены на таком уровне:

26,405249 грн за доллар;

32,737228 грн за евро;

0,458740 грн за российский рубль;

37,369132 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 28 марта, курс российского рубля уменьшился, остальных валют - вырос.

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