Представители Республики Корея и КНДР начали переговоры на высоком уровне по подготовке саммита лидеров двух государств. Об этом сообщает со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает южнокорейское министерство объединения, встреча началась в 10:00 (3:00 по киевскому времени) в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе между Севером и Югом.

“Мы проведем тесные консультации с представителями Северной Кореи, чтобы сделать саммит успешным”, — заявил перед началом переговоров министр объединения Чо Мин Гён, возглавляющий южнокорейскую делегацию. В её состав входят также его заместитель Чхон Хэ Сон и пресс-секретарь южнокорейского президента Юн Ён Чхан.

Как ранее сообщал, КНДР 24 марта приняла предложение Республики Корея провести переговоры на высоком уровне для определения даты и места проведения будущего в апреле межкорейского саммита. Пхеньян сообщил о планах направить на встречу делегацию из трех человек, которую возглавит председатель Комитета по мирному объединению Родины Ри Сон Гвон.

Напомним, CCTV (Центральное телевидение Китая) сообщило, что Ким Чен Ын в рамках четырехдневного визита в КНР встретился в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином. По словам председателя КНР, Пекин будет помогать непрерывному укреплению сотрудничества с Пхеньяном ради мира и защиты общих интересов двух государств в целях повышения благосостояния их народов, укрепления мира и стабильности в регионе. “Нам нужно уделить особое внимание укреплению контактов между представителями молодежи Китая и КНДР, унаследовать существующие дружеские традиции”, — отметил Си Цзиньпин.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита в Пекин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить КНДР. Отмечается, что председатель КНР “дал полное согласие”.

Поездка в Поднебесную, которая продолжалась с 25 по 28 марта, стала для северокорейского диктатора первым зарубежным визитом после того, как он фактически возглавил республику после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.

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