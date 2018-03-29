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За минувшие сутки боевики 54 раза обстреляли позиции ВСУ, без потерь
29.03.2018 05:35

За минувшие сутки боевики 54 раза обстреляли позиции ВСУ, без потерь

За минувшие сутки боевики 54 раза обстреляли позиции ВСУ, без потерь

      За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 54 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов никто не пострадал, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

      "За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск 54 раза обстреляли позиции наших защитников применив при этом вооружение, запрещенное минского договоренностями", - говорится в сводке пресс-центра на странице в соцсети Facebook.

      В частности, на Донецком направлении из запрещенной 122 мм артиллерии соперник вел огонь по позициям ВСУ в Широкино, а из 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП - по укреплениям близко Павлополя и Гнутово. Также 82 мм минометы враг применил близко Водяного и Песков. С гранатометов различных систем обстреляны защитники Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Каменки, Широкино, Талаковка и Песков.

      Кроме этого, огонь из крупнокалиберных пулеметов велся по укреплениям ВСУ неподалеку Марьинки, а из стрелкового оружия - в районе Шахты Бутовка и Новомихайловка.

      На Луганском направлении из 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли позиции ВСУ близко Катериновки. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы соперник применил по защитникам населенного пункта Счастье.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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