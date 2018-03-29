Указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - на 2018 год" подписал президент 28 марта,передает со ссылкой на .

"Программа направлена ​​на использование потенциала и практической помощи и государств-членов с целью повышения обороноспособности Украины в условиях вооруженной агрессии ", - пишет Порошенко в Twitter.

"РНП-2018 является системным стратегическим документом, определяющим приоритетные задачи на 2018 рек и среднесрочные цели, которые планируется достичь к 2020 году. Также документ определяет соответствующие практические мероприятия в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, реформирования сектора безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами и рекомендаций Альянса", - сообщает пресс-служба президента.

Североатлантический альянс отменяет аккредитацию для семи российских дипломатов в ответ на отравление бывшего разведчика Сергея Скрипача и его дочери в Великобритании.

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