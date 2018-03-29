|Трам и Мэй решили освободиться от шпионских сетей России
|29.03.2018 05:55
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Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй обсудили в ходе телефонного разговора ограничение тайной деятельности российской разведки и предотвращение химических атак в будущем.
Об этом в среду, 28 марта, сообщилап ресс-служба Белого дома.
«Оба лидера договорились о важности устранения шпионских сетей России в Великобритании и Соединенных Штатах, чтобы ограничить российские секретные действия и предотвратить будущие нападения с применением химического оружия на территории любой страны», − сообщили в администрации американского лидера.
Напомним, 4 марта прежний шпион Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери и на данный момент находятся в больнице в критическом состоянии.
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