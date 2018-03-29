Представитель ООН в Сирии говорит, что гуманитарные группы нуждаются в 150 млн. долл. США для оказания срочной помощи четверть миллионам людей, недавно перемещенных в результате отдельных наступлений сирийским правительством за пределами Дамаска и силами под руководством Турции на севере.

Координатор ООН Али аль-Заатари говорит, что по меньшей мере 80 000 человек покинули свое жилье из-за атак правительства в восточном пригороде Гуты, где обстрелы и авиаудары убили сотни людей в последние недели. По его словам, 50 000 человек все еще живут в приютах, многие из них нуждаются в медицинской помощи.

Он говорит, что еще 180 000 перемещенных сирийцев нуждаются в северном городе Тель-Рифаат, после того как турецкие войска захватили контролируемый курдами город Африн.

В среду он сказал журналистам в Дамаске, что «финансирование идет, но все еще ниже необходимого уровня».

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