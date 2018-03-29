|Они своих детей уничтожают сотнями. Посылают в Сирию и на Донбасс - российский журналист
|29.03.2018 06:10
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Митинги, которые сейчас происходят в России из-за пожара в Кемерово, а не перерастут в масштабные протесты.
Об этом в комментарии рассказал российский журналист, эмигрировавший в Украину, Аркадий Бабченко,передает со ссылкой на .
"Два дня назад были такие же протесты по факту отравления детей
из-за выбросов газа на свалке в Волокаламске Побунтувалы и забыли.
Это стандартная ситуация для России.
Люди, которые сейчас выходят на протесты, не выступают против власти в масштабном понимании, говорит Аркадий Бабченко.
"Они протестуют против местных чиновников и не понимают, что
трагедия напрямую связана с Кремлем. Атмосфера тотального
беззакония затронет каждого.
Журналист считает, что ничего не изменится в масштабах
России:
В России смерть 50 человек, даже если это дети, никогда не была чем-то важным. Они своих детей уничтожают сотнями. Посылают в Сирию и на Донбасс. Для того, чтобы была революция, должны сойтись две ситуации. Экономическое обнищание, как в конце СССР и смерть Путина или поражение в большой войне. Никакой буржуазно-демократической революции в России быть не может", - добавил знаток.
25 марта в российском городе Кемерово вспыхнул масштабный пожар в местном торговом центре "Зимняя вишня". По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. Через густой черный дым некоторые из посетителей оказался отрезанным от аварийных выходов. Некоторые из них в отчаянии выпрыгивали из окон. По официальным данным погибли 64 человека.