Митинги, которые сейчас происходят в России из-за пожара в Кемерово, а не перерастут в масштабные протесты.

Об этом в комментарии рассказал российский журналист, эмигрировавший в Украину, Аркадий Бабченко,передает со ссылкой на .

"Два дня назад были такие же протесты по факту отравления детей из-за выбросов газа на свалке в Волокаламске Побунтувалы и забыли. Это стандартная ситуация для России.

В Кемерово семьи получат по пять миллионов за тех, кто погиб и разойдутся", - сказал он.

Люди, которые сейчас выходят на протесты, не выступают против власти в масштабном понимании, говорит Аркадий Бабченко.

"Они протестуют против местных чиновников и не понимают, что трагедия напрямую связана с Кремлем. Атмосфера тотального беззакония затронет каждого.

Украина и Россия - разные страны. Протесты во Врадиевке (Акции гражданского неповиновения в районном центре Врадиевка Николаевской области. Протесты продолжались с 30 июня 2013 по 3 июля 2013 года и были вызваны групповым изнасилованием и покушением на убийство жительницы поселка Врадиевки Ирины Крашковой - Gazeta.ua), с которыми сравнивают Кемерово, в действительности не имеют ничего общего. Там волновала безнаказанность преступления, система, которая работает против людей. В России - волнует только личная сторона проблемы. К власти люди не имеют никаких претензий. Реальный рейтинг Путина в России - около 65 процентов. Его поддерживает большинство. Пока есть деньги, гвардия, ОМОН, этот режим будет держаться", - пояснил Аркадий Бабченко.

Журналист считает, что ничего не изменится в масштабах России:

"Сейчас начнут показательно испытывать все торговые центры, несколько владельцев посадят. Несколько ТЦ под шумок отожмут, уволят какого заместителя мэра Кемерова Тулеева. Вряд ли даже его самогоотправят в отставку. А если и так, сути это не изменит. На его место посадят нового. Через неделю все забудут, через год будут гореть снова. Но ситуация не изменится, это замкнутый круг.

В России нет оппозиции. Она уничтожена, эмигрировала за границу или сидит в тюрьме. Очень незначительные очаги еще остались, но выборы показали, что оппозицию готовы поддерживать какие-то 14 процентов.

В России смерть 50 человек, даже если это дети, никогда не была чем-то важным. Они своих детей уничтожают сотнями. Посылают в Сирию и на Донбасс. Для того, чтобы была революция, должны сойтись две ситуации. Экономическое обнищание, как в конце СССР и смерть Путина или поражение в большой войне. Никакой буржуазно-демократической революции в России быть не может", - добавил знаток.

25 марта в российском городе Кемерово вспыхнул масштабный пожар в местном торговом центре "Зимняя вишня". По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. Через густой черный дым некоторые из посетителей оказался отрезанным от аварийных выходов. Некоторые из них в отчаянии выпрыгивали из окон. По официальным данным погибли 64 человека.

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