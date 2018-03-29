|Кремлевские спецслужбы признали, что их люди есть среди высланных дипломатов
|29.03.2018 06:26
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Глава Службы внешней разведки признался, что между высланных сотрудников посольств есть русские шпионы.
"В числе сотрудников официальные представители нашей службы. Среди них и несколько офицеров безопасности. Эти лица были официально представлены в этих странах как сотрудники СВР. Они обеспечивали взаимодействие со спецслужбами этих стран на так называемом партнерском канале", - говорит Нарышкин
Нарышкин уверяет, что Россия прибегнет к ответным мерам.
К перечню стран, которые высылают российских дипломатов, присоединилась и Черногория. Одного из российских чиновников объявили персоной нон-грата. Черногория объяснила это как акт солидарности с Великобританией,передает со ссылкой на .
"Черногория приняла это решение в тесной координации с союзниками. Руководствовались инструкцией, принятой членами ЕС и из-за применения на территории Соединенного Королевства химического оружия", - сообщают в пресс-службе Черногории.
Однако несколько стран отказались высылать российских дипломатов. Таковы Австрия и Болгария.
4 марта в британском Солсбери отравили экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипача, который работал и на британские спецслужбы, а также его дочь Юлию. Запад уверен, что к отравлению Скрипач веществом А234 причастна Россия, а это отрицает.
В ответ на это Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой. К аналогичным действиям прибегли 24 страны. Больше дипломатов высылают и Великобритания - 60 и 23 соответственно. На 3-м месте Украина - 13 россиян.