Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, похолодание, которое зашло в Украину в начале недели продержится еще и в четверг.

В областях на севере и северо-востоке Украины ночью может наблюдаться даже до 12 градусов мороза.

В течение дня температура воздуха также будет довольно низкой.

В западных областях прогнозируют осадки в виде дождя, а в Сумской, Полтавской, Харьковской областях и части Луганщины стоит готовиться даже к снегу.

В Киеве 29 марта будет довольно некомфортно. Температура воздуха с ночной минусовой, поднимется максимум до 3 градусов тепла.

Прогноз погоды на четверг, 29 марта, в городах Украины:

Ужгород – +6 … +8

Львов – + 7 … + 9

Ивано-Франковск – + 8 … + 10

Тернополь – +6 … +8

Черновцы – + 8 … + 10

Хмельницкий – +6 … +8

Луцк – + 5 … + 7

Ровно – + 5 … + 7

Житомир – +3 … + 5

Винница – + 7 … + 9

Одесса – + 9 … + 11

Николаев – + 8 … + 10

Херсон – + 7 … + 9

Симферополь – + 9 … + 11

Кропивницкий – + 5 … + 7

Черкассы – +3 … + 5

Чернигов – 0 … + 2

Сумы – -1 … + 1

Полтава – + 1 … + 3

Днепр – +3 … + 5

Запорожье – +7 … +9

Донецк – + 5 … + 7

Луганск – +3 … + 5

Харьков – + 1 … + 3

Киев – +2 … +4

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