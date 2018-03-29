|Весна откладывается — в Украине снова похолодало
|29.03.2018 06:34
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Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, похолодание, которое зашло в Украину в начале недели продержится еще и в четверг.
В областях на севере и северо-востоке Украины ночью может наблюдаться даже до 12 градусов мороза.
В течение дня температура воздуха также будет довольно низкой.
В западных областях прогнозируют осадки в виде дождя, а в Сумской, Полтавской, Харьковской областях и части Луганщины стоит готовиться даже к снегу.
В Киеве 29 марта будет довольно некомфортно. Температура воздуха с ночной минусовой, поднимется максимум до 3 градусов тепла.
Прогноз погоды на четверг, 29 марта, в городах Украины:
Ужгород – +6 … +8
Львов – + 7 … + 9
Ивано-Франковск – + 8 … + 10
Тернополь – +6 … +8
Черновцы – + 8 … + 10
Хмельницкий – +6 … +8
Луцк – + 5 … + 7
Ровно – + 5 … + 7
Житомир – +3 … + 5
Винница – + 7 … + 9
Одесса – + 9 … + 11
Николаев – + 8 … + 10
Херсон – + 7 … + 9
Симферополь – + 9 … + 11
Кропивницкий – + 5 … + 7
Черкассы – +3 … + 5
Чернигов – 0 … + 2
Сумы – -1 … + 1
Полтава – + 1 … + 3
Днепр – +3 … + 5
Запорожье – +7 … +9
Донецк – + 5 … + 7
Луганск – +3 … + 5
Харьков – + 1 … + 3
Киев – +2 … +4
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