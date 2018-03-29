Встреча на высшем уровне между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном может произойти уже в июне этого года. Об этом сообщает со ссылкой на японскую газету Asahi.

Отмечается, что соответствующий вопрос обсуждался на одном из недавних заседаний Трудовой партии Кореи, председателем которой является Ким Чен Ын. В случае проведения, встреча на высшем уровне между Японией и КНДР станет первой с декабря 2011 года.

Также, по данным газеты, КНДР в настоящее время рассматривает возможность проведения отдельных встреч со всеми странами шестисторонних переговоров, включая Россию.

Напомним, CCTV (Центральное телевидение Китая) сообщило, что Ким Чен Ын в рамках четырехдневного визита в КНР встретился в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином. По словам председателя КНР, Пекин будет помогать непрерывному укреплению сотрудничества с Пхеньяном ради мира и защиты общих интересов двух государств в целях повышения благосостояния их народов, укрепления мира и стабильности в регионе. “Нам нужно уделить особое внимание укреплению контактов между представителями молодежи Китая и КНДР, унаследовать существующие дружеские традиции”, — отметил Си Цзиньпин.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита в Пекин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить КНДР. Отмечается, что председатель КНР “дал полное согласие”.

Поездка в Поднебесную, которая продолжалась с 25 по 28 марта, стала для северокорейского диктатора первым зарубежным визитом после того, как он фактически возглавил республику после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.

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