19 из 28 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина объявили о высылке российских дипломатов из-за отравления Сергея Скрипаля.

Сербия не собирается присоединяться к другим странам региона и высылать российских дипломатов, заявил президент страны Александар Вучич в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Президент Вучич сообщил президенту Путину, что Сербия не будет участвовать в проведении каких бы то ни было мер против Российской Федерации и не будет высылать российских дипломатов из своей страны, вопреки тому, что почти все страны региона, в котором находится Сербия, сделали это», – сообщается на сайте президента Сербии.

Сербия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз.

Ранее 19 из 28 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств объявили о высылке российских дипломатов из-за отравления российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля.

Еще пять стран ЕС – Португалия, Болгария, Люксембург, Словакия и Мальта – отозвали своих послов из России.

Из стран ЕС пока не применяли никаких мер в отношении России Австрия, Греция, Кипр и Словения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира