|В аэропорту столкнулись два самолета с пассажирами
|29.03.2018 06:42
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28 марта в Международном аэропорту Израиля Бен-Гурион столкнулись два самолета.
Это 737 немецкой авиакомпании Germania Airlines и 767 израильской El Al,передает со ссылкой на . Один из лайнеров собирался лететь в Берлин, другой планировал рейс в Рим.
На видео видно, что самолеты задели друг друга на взлетной полосе.
Все пассажиры были эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал.
В московском аэропорту "Домодедово" при взлете лайнера авиакомпании "Глобус" на борту самолета произошло задымление. 737 должен был вылететь в Новосибирск. Аэропорт закрыл взлетно-посадочную полосу. По предварительной информации, причиной задымления могло стать "попадания влаги в систему кондиционирования".
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