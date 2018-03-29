8 апреля температура воздуха будет подниматься до 22 градусов тепла. Тепло будет уже на Страстной неделе – отступят даже ночные заморозки.

Во время длинных пасхальных выходных дневная температура будет колебаться от 13 до 22 градусов тепла. 7 апреля по всей территории Украины будет тепло и сухо – до 17 градусов тепла, кое-где – до 19 градусов. 8 апреля, на Пасху, синоптики обещают до +18 градусов, а на западе – до рекордных 22 градусов. 9 апреля в Украине сохранится теплая погода без осадков. Синоптики пообещали кое-где до 22 градусов тепла.

Напомним, что сегодня, 29 марта, в Украине будет холодно, кое-где пройдет мокрый снег, на дорогах сохранится гололедица. И только в южных регионах начнется потепление, которое будет ощутимым во всех областях ближе к выходным.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира