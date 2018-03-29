После того как Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского пранкера Никиты Кувикова (псевдоним Евгений Вольнов - Прим.Ред.), а суд в Москве заочно арестовал его за слухи о "сотнях погибших" в Кемерово, в Чечне также высказались по поводу этой истории.

Чеченский министр по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что Рамзану Кадырову по силам отыскать пранкера, который распространил слухи о "сотнях жертв" при пожаре в Кемерово.

Об этом он рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Зачем Рамзану Кадырову что-то планировать, когда в Российской Федерации есть масса соответствующих компетентных органов, которые должны заниматься привлечением к суду, поимкой и так далее.

Если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович ее выполнит очень филигранно и враги России будут наказаны", - сказал Умаров.

Когда случилась трагедия в Кемерово в торгово-развлекательном центре "Зимняя Вишня" украинский телефонный пранкер и очень большой шутник Евгений Вольнов (Никита Кувиков) позвонил в морг Кемерова и представился сотрудником МЧС Поздняковым. И запросил у сотрудников МОРГа, какое количество мест они могу предоставить под тела погибших при пожаре в торговом центре.

Когда сотрудник сообщил о наличии 70 мест, Евгений Вольнов (Никита Кувиков) говорит, что погибших гораздо больше. Более 300. Именно с этого и начинается фейк про сотни погибших россиян.

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